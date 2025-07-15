Yazar, çevirmen ve akademisyen Pınar Kür, 82 yaşında yaşamını yitirdi. Kür, edebiyatta cesur dili ve kadın odaklı anlatımıyla hafızalara kazındı.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar ve akademisyen Pınar Kür, 82 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberi, edebiyat ve akademi dünyasında büyük üzüntü yarattı. Kür, özellikle 1980’li yıllarda kaleme aldığı romanlarla kadınların sesini edebiyata taşıyan öncü yazarlardan biri olarak kabul ediliyordu.

Pınar Kür Kimdir?

1943 yılında doğan Pınar Kür, öğrenimini Fransa ve ABD’de tamamladı. Yıllarca üniversitelerde öğretim üyeliği yaptı, aynı zamanda birçok önemli roman ve çeviriye imza attı. “Asılacak Kadın”, “Akışı Olmayan Sular” ve “Bir Cinayet Romanı” gibi eserleriyle hem edebi hem toplumsal tartışmalara yön verdi. Kür, açık sözlü duruşu ve feminist yaklaşımıyla da kamuoyunda sık sık gündeme gelmişti.

Cenaze törenine ilişkin bilgiler henüz paylaşılmadı.