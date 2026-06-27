Kent genelinde son günlerde artış gösteren anız yangınları nedeniyle güvenlik güçleri harekete geçti. Emniyet ve jandarma birimlerinin çalışması doğrultusunda Harran ve Siverek ilçelerinde anız yaktıkları belirlenen kişiler hakkında adli işlem başlatıldı. Harran ilçe merkezi Cumhuriyet Mahallesi'nde anız yakarak geniş tarım arazilerinin yanmasına neden oldukları ve çevredeki konutlar için tehlike oluşturdukları belirlenen 9 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan, Harran'ın Meydankapı Mahallesi'nde çıkan anız yangınına müdahale eden jandarma ekiplerine direnç göstererek görevlerini yapmalarını engelledikleri öne sürülen 5 kişi de gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.