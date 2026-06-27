TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. "Terörsüz Türkiye" sürecinde önemli bir aşamaya gelindiğini ifade eden Kurtulmuş, terörün Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkacağına inandığını söyledi.

Sürecin olumlu ilerlediğini belirten Kurtulmuş, "Bana göre işin çoğunluğu bitmiştir. Yakın zamanda artık terör, Türkiye'nin tamamıyla gündeminden kalkacaktır" dedi.

Bölgesel gelişmelerin de Türkiye'nin lehine olduğunu dile getiren Kurtulmuş, hem iç hem de dış dinamiklerin aynı hedef doğrultusunda birleştiğini ifade ederek, bu durumun Türkiye için önemli bir fırsat oluşturduğunu kaydetti.

"Yasal düzenleme af niteliğinde olmayacak"

Sürece ilişkin Meclis'te hazırlanması planlanan düzenlemeye değinen Kurtulmuş, tüm siyasi partilerin ortak desteğiyle bir yasanın çıkarılmasını temenni etti.

Hazırlanacak düzenlemenin geçici nitelikte olacağını belirten Kurtulmuş, "Çıkarılacak yasa asla af niteliğinde olmayacaktır. Bunun daha çok bir infaz düzenlemesi olması gerekir" ifadelerini kullandı.

Provokasyon uyarısında da bulunan Kurtulmuş, mevcut olumlu atmosferin korunmasının önemine dikkat çekerek, aceleci davranılmaması gerektiğini söyledi.

"TBMM hiçbir partinin vasisi değildir"

CHP'de yaşanan iç tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın herhangi bir siyasi partinin iç işleyişine müdahil olmasının söz konusu olmadığını vurguladı.

Kurtulmuş, "CHP'nin iç kavgasının tarafı asla olamayız. TBMM Başkanlığı bir mahkeme değil, herhangi bir partinin de vasisi değildir" dedi.

NATO zirvesi mesajı

Açıklamalarında yaklaşan NATO Parlamenter Zirvesi'ne de değinen Kurtulmuş, İstanbul'da NATO üyesi ülkelerin meclis başkanlarını ağırlayacaklarını, ardından Ankara'da liderler zirvesinin gerçekleştirileceğini hatırlattı.

NATO'nun geleceğinin sadece askeri güvenlik ekseninde değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, güvenlik kadar barışın da ön plana çıkarılması gerektiğini ifade ederek, ittifakın yeni dönemde barışın tesisine sağlayacağı katkının önem kazanacağını söyledi.