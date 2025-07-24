Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Kültür Sanat Muhabirleri derneği tarafından bu yıl 6. Düzenlenen “Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları” projesi kapsamında Ankara, İstanbul başta olmak üzere yaygın ve yerel medyada görev yapan Kültür Sanat muhabirleri Adıyaman’dan sonra Siirt, Bitlis ve Van illerinde tarihi ve kültürel dokuları yerinde görecek ve görüntüleyecek.

İLK DURAK SİİRT

Kültür Sanat Muhabirleri 24 Temmuz 2025 Perşembe günü (yarın) Cilalı Taş Devri'nden uzanan zengin tarihi ile Anadolu ve Mezopotamya'nın kesişim noktası olan Siirt’te buluşacak. Siirt Deliklitaş, Ulu camii, tarihi çarşı ziyaretlerinde bulunacak Kültür Sanat Muhabirleri 25 Temmuz Cuma günü de Siirt Tillo kalesi, Veysel Karani Türbesi ziyaretlerinde bulunacak. Kültür Sanat Muhabirleri Siirt’in Baykan ilçesinde de çeşitli ziyaretlere katılacak.

BİTLİS’TE YOĞUN PROGRAM

Siirt’ten sonra 25 Temmuz Cuma akşamı Bitlis’e geçecek Kültür Sanat Muhabirleri Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ve Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tangay’ı ziyaret edecek. Bitlis Kalesi, Kent Meydanı ve Kültürel mirasların bizzat yerinde tanıyacak. Kültür Sanat Muhabirleri 26 ve 27 Temmuz Tarihlerinde de Bitlis’te Nemrut Krater Gölü ve kardelası, Şeyh Abdullah Tağı Türbesini ziyaret edecek. Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu ve Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilal Adabağ Kültür sanat muhabirlerini kabul edecek.

Ahlat, Adilcevaz ilçelerinde de çeşitli ziyaretler ve incelemelerde bulunacak Kültür Sanat Muhabirleri Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez ve Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba tarafından da makamlarında kabul edilecek. Ahlat’da Selçuklu Mezarlığı ve Müze gezisine katılacak Kültür Sanat muhabirleri, Adilcevaz’da Kef kalesini keşfedecek.

SON DURAK VAN

Kültür Sanat Muhabirlerinin Medya Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları kapsamında gerçekleştireceği etkinliklerin son durağı Van olacak. Van Valisi Ozan Balcı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek etkinlikte Kültür Sanat Muhabirleri Vali Balcı ile biraraya gelecek. Van’ın tarihi ve kültürel değerlerini yerinde görecek olan Kültür Sanat muhabirleri Van gölü civarında da keşifler yapacak.