2023/6 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Şereflikoçhisar İlçe, PARLASAN Mahalle/Köy, 180695 Ada, 13 Parselde kayıtlı tarla vasıflı taşınmaz

Adresi : Parlasan Mah Şereflikoçhisar / ANKARA

Yüzölçümü : 46.574,04 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.397.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2025 - 10:55

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2025 - 10:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2025 - 10:55

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2025 - 10:55

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.