İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri, piyasaya yüklü miktarda uyuşturucu sürüleceği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 15 Eylül'de Ula’nın Karabörtlen Mahallesi'nde 3 eve düzenlenen operasyonlarda 695 Hint keneviri, 20 kilo 600 gram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 15 mermi, 37 fişek, 2 alarmlı güvenlik kamerası ve 10 litre sıvı gübre ele geçirildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. (DHA)

Kaynak: DHA