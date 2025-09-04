Tarihte Bugün 4 Eylül 2025. Türk milletinin bağımsızlık yolunda attığı en önemli adımlardan biri olan Sivas Kongresi’nin 106. yıl dönümü. Tüm yurtta ve özellikle Sivas’ta bu tarihi gün, törenlerle ve etkinliklerle anılıyor. Tam 106 yıl önce, 1919’da, işgaller altındaki bir vatanda, milletin kaderini yine milletin kendi kararıyla belirlemek için Sivas’ta toplanıldı. Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yapılan kongrede, Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atıldı.

Sivas Kongresi Nedir?

Sivas Kongresi, Kurtuluş Savaşı sürecinde ulusal direnişin merkezî bir yapıya kavuşturulduğu en önemli kongrelerden biridir. Erzurum Kongresi’nden sonra düzenlenen bu toplantıda, sadece Doğu Anadolu değil, tüm Anadolu’nun kaderi masaya yatırılmıştır.

Tarihe Geçen Kararlar Bugün de Yaşıyor!

Sivas Kongresi’nde alınan en önemli kararlar arasında:

Manda ve himaye reddedildi.

Milletin iradesi esas alındı.

Vatanın bütünlüğü savunuldu.

Ulusal direniş tek çatı altında toplandı.

Bu kararlar, bugün hala Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini oluşturan değerler olarak varlığını sürdürüyor.