Şırnak’ın Silopi ilçesinde 9 yaşında yakalandığı akciğer kanserini yenen lise öğrencisi Gülnaz Şahna (16), sınıf arkadaşları tarafından pastayla karşılandı.

Silopi ilçesinde yaşayan 12’nci sınıf öğrencisi Gülnaz Şahna, 7 yıl önce yakalandığı akciğer kanserini, ailesi ve sağlık ekiplerinin desteğiyle atlattı. Habur Anadolu Lisesi’nde okuyan Gülnaz Şahna, 12’nci sınıfa kadar uzaktan eğitim desteğiyle eğitimine devam etti. Zaman zaman okuluna gelip öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluşan Gülnaz Şahna, bu kez, hastalığı yenmesinin ardından sınıfında düzenlenen pastalı kutlamayla karşılandı. Şahna, arkadaşlarıyla bir araya gelmenin sevincini yaşadığını söyledi.

Habur Anadolu Lisesi Müdürü Halil Mungan, “Öğrencimiz bize geldiğinde kanser hastalığıyla mücadele ediyordu. 11’inci sınıfa kadar uzaktan eğitimle öğrencimizi destekledik. 12’nci sınıfa geldiğinde hastalığını yendiğini öğrendik. Bu haberi almak bizleri çok mutlu etti. Bundan sonra okul ortamında arkadaşları ve öğretmenleriyle eğitim hayatına devam edecek” dedi.

‘KANSERİ YENDİM’

Gülnaz Şahna ise yaşadıklarını anlatarak, şunları söyledi: "Yaklaşık 7 yıldır savaştığım kanseri yendiğimi öğrendim. Bu mutluluğumu benimle paylaşan öğretmenlerime, arkadaşlarıma ve sevdiklerime teşekkür ediyorum. Sağlığıma kavuşmamda emeği geçen tüm doktorlar, hemşireler ve sağlık personeline minnettarım. Azize teyzeme de en büyük destekçim olduğu için teşekkür ediyorum. Umarım benim gibi bu mücadeleyi veren herkes bir gün bu haberi alır ve umut bulur."