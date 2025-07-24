Başkentte Unesco Dünya Mirası listesinde yer alan Gordion Antik Kenti ile ilgili 1950 yılından beri devam eden Arkeolojik kazı çalışmalarının fotoğrafı ve daha önce gösterilmeyen 132 eşsiz eser Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde sanatseverler buluştu. Etkinlikte 74 tane eser ve 56 tane fotoğrafın bulunduğu sergiye, Başkentli vatandaşların ilgisi büyüktü.

Anadolu Medeniyetler Müzesinin gösterişli atmosferinde gerçekleşen etkinlikte arkeolojik çalışmalara büyük katkı sağlayan Gordion Arkeoloji Proje Başkanı Profesör Dr. Charles Bryan Rose ve Gordion Vakfı Başkanı Kadim Koç’ta katılarak süreç hakkında bilgi verdi.

Etkinlik 20 Eylül Cumartesi gününe kadar sürdürülecek olup, daha sonra Gordion Antik Kentinde sergilenmeye devam edecek.

"Sergide toplam 74 eser bulunuyor"

Sergiye İlişkin Sonsöz Gazetesine konuşan Gordion Müzesi Müdür Yardımcısı Mustafa Metin'in ifadeleri ise şöyle: Etkinlik Kültür Bakanlığı ve Kültür Varlıkları Genel müdürlüğü, Anadolu medeniyetler Müzesi ve Gordion Vakfının gerçekleştirdiği bir projesidir. Eserler 20 Eylül'e kadar Anadolu Medeniyetler Müzesinde olup, bu tarihten sonra Gordion‘a taşıyacağız. Eserler Gordon Müzesi’nde sergilenmeye devam edecek. Sergi‘de 74 adet eser 56 tane fotoğraf sergilenmiş olup toplamda 132 değerli eser burada bulunuyor. Gordion Optik Dünya özellikle Orta Anadolu’da yerleşik Firik uygarlığı başkenti önemli rüzgârlı demir Çağında yani yaklaşık 3000 yıl önce Anadolu’da pek çok uygarlıklar var. Firik krallığı bizim yaptığımız araştırmalarda 1200 yılında şeyden Makedonya‘dan Anadolu’ya köşemiş bir kavim. Çanakkale boğazı üzerinden Truva‘dan Güney Marmara buraya kadar devam eden bir göç. Gordion Antik Kenti‘in kurulduğu ya da başkent olduğu Firik krallığı ortaya çıkar. Gordion‘da ilk bildiğimiz kral olan Gordion‘un sahte Gordion kenti anlamına gelir bu da yaklaşık Gordion‘da da oralarda 770 yıllarında 760 700 170 yıllarında oralarda kral olmuş olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü o bölgedeki en büyük tümülüsü olan hem en tümülüsü kral Gordion tümülüsü Milat’tan önce 740 yılında yapılmış ve içinde yatan bir yani kral Gordios olduğunu tahmin et bir 60 yaşındayken ölmüş 62 63 denilir. Bu da demek ki kral Milat’tan önce 800 yılında doğmuş 760 770 lerde kral olmuş ve 740 yılında da ölmüş ondan sonra da oğlu Midas krallığını 695 yılına kadar devam ettirmiş." şeklinde konuştu.

Etkinlik müzik dinletisinin ardından serginin açılışı kırmızı kurdele kesilerek sonlandırıldı.