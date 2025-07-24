Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsünün hayatını kaybetmesini büyük bir acı olarak nitelendiren Taşcıer, yangın mevsimlerinde tekrar eden ihmalleri ve eksiklikleri vurguladı. Orman işçilerinin yetersiz personel ve ekipmanla zorlu şartlarda çalıştığını belirten Taşcıer, “İktidarın doğaya, emeğe ve insana yaklaşımındaki eksiklik değişmeden, alınacak hiçbir tedbir yeterli olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Toplu Sözleşme Görüşmelerine Sert Tepki

8’inci dönem toplu sözleşme görüşmelerine dikkat çeken Taşcıer, yaklaşık 7 milyon memur ve emekliyi ilgilendiren süreçte hükümetin düşük zam teklifine eleştiri getirdi. Taşcıer, “İktidar, bütçe açığının faturasını kamu emekçisine kesmek istiyor. İşçi azla yetinecek, yoksulluk normalleşecek, sendikal haklar törpülenecek. Bu süreç emek cephesi için sefaletle sonuçlanacak” dedi.