UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve 1950’li yıllardan bu yana arkeolojik kazı çalışmaları süren Gordion Antik Kenti’nin daha önce teşhire çıkmamış eserleri, 23 Temmuz Çarşamba günü saat 16.00’da Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde ziyarete açılıyor.

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kazı çalışmalarına dair arşiv fotoğraflarının ve bugüne dek gün yüzüne çıkmamış eserlerin yer alacağı bu özel sergiye, tüm Ankara halkı davet edildi.

Kültürel mirasımıza ışık tutacak bu eşsiz sergi, tarih ve arkeoloji meraklılarına Gordion’un derinliklerine bir yolculuk vadediyor.