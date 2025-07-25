GONCAGÜL KONAŞ

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından hayata geçirilen “Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları”nın altıncı durağı Siirt oldu. Türkiye’nin farklı illerinden gelen kültür sanat muhabirleri, binlerce yıllık tarihi mirası ve etkileyici doğal güzellikleriyle öne çıkan Siirt’i adım adım gezerek kentin kültürel zenginliklerini yerinde gözlemledi. Telif Hakları Genel Müdürlüğü Koordinasyon ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı Sanem Arıkan, “Siirt, hem doğası hem tarihiyle büyüleyici. Bu topraklar huzur ve mutlulukla gezilmeyi hak ediyor” ifadelerini kullandı.

“GEZİYORUZ, AŞIK OLUYORUZ”

Gezi kapsamında Siirt’e gelen Arıkan, kentin tarihi ve doğal yapısına hayran kaldığını belirterek, “Siirt çok önemli, kadim bir şehir. Sümerler'den beri var olan, binlerce yıldır medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir şehir. Ben de ikinci kez geliyorum ama bu kez detaylı gezme şansım oldu. Gezdikçe aşık oluyorum.” dedi.

Siirt’in doğal güzelliklerinin etkileyici olduğunu vurgulayan Arıkan, “Özellikle doğal güzellikleri muhteşem. Şu anda çok güzel bir yerdeyiz; karşımızda Gabar Dağı var. Nehirle birleşmiş şahane bir manzara. Deliklitaş bize çok özel bir açı sunuyor.” ifadelerini kullandı.

“TURİSTİK DEĞERİ ÇOK YÜKSEK”

Siirt’in turizm potansiyeline dikkat çeken Arıkan, “Hem yerli hem yabancı turistlerin görmesi gereken çok önemli turistik değerlere sahip. Hem doğal güzellikleri hem tarihi açısından inanılmaz güzel. Yurt içi ve yurt dışından herkesin gelip burayı görmesi lazım. Allah, bizlere bu topraklarda huzurla, mutlulukla yaşamayı nasip etsin.” dedi.

“SİİRT, KAFALARDAKİ ÖNYARGILARI KIRIYOR”

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği’nin düzenlediği gezilerin amacının iç turizmi desteklemek ve kültürel envanteri görünür kılmak olduğunu belirten Arıkan, “Bu projeyle gidilen illerde tarihi ve turistik yerler tanıtılıyor. Siirt’e ilk defa geliyoruz ve bu çalışmanın sonucunda tarihe geçecek kıymetli yazılar çıkacağına inanıyorum.” dedi.

Sanem Arıkan, Siirt’in güvenli bir turizm rotası olduğunu vurgulayarak, “Buralar çok güzel, güvenli ve rahatlıkla gezilebilecek yerler. Bu gezi, turizme büyük katkı sağlayacak. Siirt artık kafalardaki terör imajını yıkıyor. Bugün geldiğimizde terörün bittiğini görüyoruz. Devletimiz güçlüdür; milletimizin ve devletimizin arkasındayız. Buralar binlerce yıldır bizimdi, bizim kalacak.” dedi.

“DELİKLİTAŞ, TARİH VE DOĞANIN BULUŞMA NOKTASI”

Gezide rehberlik yapan yerel turizm rehberi ise Deliklitaş’ın halk arasındaki hikâyesini şu sözlerle anlattı: “Eskiden insanların mağaralarda yaşadığı söyleniyor. Deliklitaş ismi de burada doğal oluşumla meydana gelmiş bir taşta bulunan delikten geliyor. Aynı zamanda ‘Taşbaşı’ olarak da biliniyor. Arapça’dan gelen bir kelime ve baş anlamına geliyor.”

Tarihsel anlatılara da değinen rehber, “Deliklitaş’ın altında çok sayıda mağara var. Söylentilere göre, Ermeni Tehciri döneminde bu mağaralara sığınıldığı, insanların burada yaşadığı ifade ediliyor. Eskiden ev yapmak zor olduğu için insanlar mağaralarda yaşamlarını sürdürmeye çalışırdı.” diye konuştu.

Bölgenin doğal yapısıyla dikkat çektiğini belirten rehber, “Burası artık turist çekiyor. Vatan Vadisi ve Vatan Nehri’nin manzarasına sahip bu alana bir kafe yapıldı. Gelenler burada oturup çaylarını içerek eşsiz manzaranın tadını çıkarabilir.” dedi.