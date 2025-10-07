Olay, 1 Ekim'de, Yüreğir ilçesindeki Kazım Karabekir Ortaokulu'nda açılan 'e-Sınav Merkezi'nde meydana geldi. Saat 17.30’da başlayan ehliyet sınavına girişte yapılan üst aramasında, Sinan Y.’nin kemerinin altına gizlenmiş cep telefonuna ait alıcı cihaz ile kulağında kulaklık bulundu. Aynı gün saat 19.00’da başlayan ikinci oturum öncesi yapılan kontrolde ise Medine D.’nin kıyafetinin iç kısmına dikilmiş alıcı cihaz ve kulağında kulaklık tespit edildi. Her 2 şüpheli işlemleri için polis merkezine götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA