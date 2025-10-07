Yurt dışından getirilen cep telefonları için alınan IMEI kayıt ücretine 2026’da büyük bir artış yapılacağı iddia edildi. Sosyal medyada yer alan paylaşımlara göre, yeniden değerleme oranı hesaplamaları doğrultusunda ücretin 56 bin 105 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

2024 yılında 31 bin 692 TL olarak uygulanan kayıt ücretine 2025’te de zam gelmişti.

Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, iddialar kullanıcılar arasında büyük tepki çekti. Vatandaşlar, yüksek kayıt ücretlerinin yurtdışı alışverişini tamamen bitireceğini ifade ediyor.