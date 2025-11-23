Erdoğan paylaşımında, “Türkiye’nin sesini, Türkçe’nin inceliğini ve Anadolu’nun kültürünü dünyaya tanıtan Yunus Emre Enstitüsü’nü Johannesburg’ta ziyaret etmekten memnuniyet duydum” ifadelerini kullandı.

Kültürel Etkinlikler ve Sergi Gezisi

Ziyaret sırasında Akapella Müzik Grubu’nun seslendirdiği ezgiler günün atmosferine ayrı bir renk kattı. Ayrıca Erdoğan, Ulusal Miras Konseyi Sergisi’ni gezerek, iki coğrafyanın kültürel birikimini buluşturan eserleri yakından inceledi.

Ankara’ya Özgü Lezzetler ve Tarifleri
Ankara’ya Özgü Lezzetler ve Tarifleri
İçeriği Görüntüle

Emine Erdoğan, ziyaretin sonunda Yunus Emre Enstitüsü’ne çalışmalarında başarılar diledi.

Muhabir: Haber Merkezi