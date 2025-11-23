Erdoğan paylaşımında, “Türkiye’nin sesini, Türkçe’nin inceliğini ve Anadolu’nun kültürünü dünyaya tanıtan Yunus Emre Enstitüsü’nü Johannesburg’ta ziyaret etmekten memnuniyet duydum” ifadelerini kullandı.

Kültürel Etkinlikler ve Sergi Gezisi

Ziyaret sırasında Akapella Müzik Grubu’nun seslendirdiği ezgiler günün atmosferine ayrı bir renk kattı. Ayrıca Erdoğan, Ulusal Miras Konseyi Sergisi’ni gezerek, iki coğrafyanın kültürel birikimini buluşturan eserleri yakından inceledi.

Emine Erdoğan, ziyaretin sonunda Yunus Emre Enstitüsü’ne çalışmalarında başarılar diledi.

Türkiye’nin sesini, Türkçe’nin inceliğini ve Anadolu’nun kültürünü dünyaya tanıtan Yunus Emre Enstitüsü’nü Johannesburg’ta ziyaret etmekten memnuniyet duydum.



Akapella Müzik Grubu’nun seslendirdiği içten ezgiler ise günümüze ayrı bir renk kattı.



Ulusal Miras Konseyi Sergisi’ni… pic.twitter.com/YFpE6cgSKO — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 23, 2025