Bitlis Valiliği, Meteoroloji verileri doğrultusunda beklenen yoğun kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 13 Ocak 2026 Salı günü il genelinde eğitim-öğretime ara verildiğini duyurdu. Alınan karar kapsamında, tüm okulların yanı sıra örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim merkezleri, kreşler, Kur’an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bir gün süreyle ara verilecek.

Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunan çalışanlar ile 0-6 yaş arası çocuğu olan anneler de aynı gün idari izinli sayılacak. 24 saat esasına göre hizmet veren kurumlarda ise hizmetlerin aksamaması için gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi.