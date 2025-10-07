Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, doğal afetler ve tarımsal riskler karşısında üreticilerin yanında olduklarını vurguladı. Yumaklı, “TARSİM ile üreticimizin yanında olmaya, tarımın sigortası olmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullanarak, üreticiye sağlanan destekleri duyurdu.

Eylül Ayı TARSİM Ödemeleri Kalem Kalem Açıklandı:

1 – 30 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen afetler sonrası yapılan ödemeler şöyle:

Zirai don nedeniyle: 1,1 milyar TL

Dolu ve fırtına nedeniyle: 400 milyon TL

Hayvan hayat branşlarında: 650 milyon TL

Köy Bazlı Verim Sigortası kapsamında: 1 milyar TL

Toplamda, Eylül ayı boyunca Devlet Destekli Tarım Sigortası kapsamında üreticilere 3,15 milyar TL hasar tazminatı ödemesi yapıldı.

“Üreticinin Emeğini Koruyoruz”

Paylaşılan infografikte, afetlere bağlı olarak tarımsal kayıplar yaşayan üreticilerin hızla desteklendiği ve üretimin sürdürülebilirliğinin sağlandığı vurgulandı. Tarım sigortaları, son yıllarda yaşanan iklim kaynaklı riskler karşısında üreticiler için önemli bir güvence haline geldi.

💧 Doğal afetler ve riskler karşısında üreticimizin emeğini koruyoruz.



📊 Eylül ayında Devlet Destekli Tarım Sigortası kapsamında üreticilerimize 3 milyar 150 milyon TL hasar tazminatı ödedik.



🤝 TARSİM ile üreticimizin yanında olmaya, tarımın sigortası olmaya devam ediyoruz. pic.twitter.com/0L5LdY5Hro — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) October 7, 2025