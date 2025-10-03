Mamak Belediyesi, kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında yeni bir tiyatro etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tiyatro topluluğu, dünya tiyatro edebiyatında önemli bir yere sahip Peter Weiss’ın Marat/Sade adlı eserini sahneleyecek.

Marquis de Sade’ın kaleminden çıkan ve Fransız Devrimi’nin simge isimlerinden Jean Paul Marat’ya düzenlenen suikastı konu alan oyun, ölüm ile yaşam, düzen ile kaos, devrim ile yıkım gibi zıtlıkları akıl hastanesi atmosferinde ele alıyor.

Ankara Üniversitesi öğrencilerinin sahneleyeceği Marat/Sade, 7–8 Ekim tarihlerinde Musiki Muallim Mektebi Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde saat 19.00’da tiyatroseverlerle buluşacak.