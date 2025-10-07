Çankaya Belediyesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla farkındalık seminerleri düzenliyor. “Her ay kontrol, her yıl umut” sloganıyla gerçekleştirilecek etkinliklerde, erken teşhisin yaşam kurtardığı vurgulanacak.

Etkinliklerin ilki 14 Ekim 2025 Salı günü saat 14.30’da Yakupabdal Muhtarlığı Köy Konağı’nda, ikincisi ise 21 Ekim 2025 Salı günü saat 14.00’te Çankaya İlçe Muhtarlar Derneği Binası’nda yapılacak.

Programda, İlçe Sağlık Müdürlüğü Ahmet Andiçen Hastanesi KETEM Birim Sorumlusu Dr. Neşe Canoler ile Tıbbi Teknolog Hatice Şöhretli katılımcılara meme kanserinde erken tanı yöntemleri ve düzenli muayenenin önemi hakkında bilgi verecek.

Etkinliklere tüm Çankayalı kadınların davetli olduğu belirtildi.