Ankara’nın tarihi Altındağ ilçesinde yer alan Emin Antik Sanat Merkezi, bünyesine yepyeni bir yaşam alanı kazandırıyor. Sanat, kahve ve sohbetin buluşma noktası olacak Sanat Coffee Shop, 11 Ekim 2025 Cumartesi günü düzenlenecek özel törenle kapılarını açıyor.

Kahve tutkunlarını ve sanatseverleri bir araya getirecek olan Sanat Coffee Shop’un açılışı saat 14.00’tegerçekleştirilecek. Tüm Ankaralılar bu keyifli etkinliğe davetli.

Adres: Kale Mahallesi, Atpazarı Sokak No:24, Altındağ / Ankara

