Süper Lig’in 8’inci haftasında Galatasaray, evinde Beşiktaş ile karşılaştı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Siyah-beyazlıların golünü 12. dakikada Abraham atarken, Galatasaray’ın tek golü 55. dakikada İlkay Gündoğan’dan geldi. Sarı-kırmızılı takım, 35. dakikada Davinson Sanchez’in kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı.

Karşılaşma Detayları

RAMS Park’ta saat 20.00’de başlayan derbinin hakemliğini Yasin Kol, yardımcı hakemlikleri ise Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yaptı.

Galatasaray sahaya şu ilk 11 ile çıktı: Uğurcan, Singo, Abdulkerim Bardakcı, Sanchez, Jakobs, Lemina, Torreira, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen. Beşiktaş’ın ilk 11’i ise: Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Djalo, Emirhan Topçu, Jurasek, Ndidi, Orkun Kökçü, Cerny, Rafa Silva, Toure, Abraham.

Maçın ilk dakikaları orta saha mücadelesiyle geçerken, ilk ciddi atağı Beşiktaş yakaladı. 12. dakikada Cerny’nin pasında Orkun Kökçü’nün şutunu Uğurcan çeldi, dönen topu Abraham ağlara göndererek takımını öne geçirdi: 0-1.

dakikada Galatasaray’ın kornerinden önemli bir fırsat değerlendirilmedi. 35. dakikada Davinson Sanchez, ceza sahasında Rafa Silva’ya arkadan müdahalesi sonucu kırmızı kart gördü ve sarı-kırmızılı takım sahada 10 kişi kaldı. İlk yarı 1-0 Beşiktaş üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci Yarı ve Galibiyet Mücadelesi

Galatasaray, ikinci yarıya baskılı başladı ve 55. dakikada İlkay Gündoğan ile beraberliği yakaladı. Kaleci Mert’in pasıyla ceza sahasında topla buluşan İlkay, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi: 1-1.

dakikada Beşiktaş yeniden öne geçme şansı yakaladı, ancak Rafa Silva'nın vuruşu üstten auta gitti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Taraftarların Anlamlı Tepkisi

Galatasaray taraftarları, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın için anlamlı bir pankart açtı. Kanser nedeniyle 5 Şubat’ta hayatını kaybeden Gürsoy Yalçın için açılan pankartta, “Başın Sağ Olsun Sergen Yalçın! Gürsoy Yalçın” ifadeleri yer aldı.

Sakatlık Haberi

Sarı-kırmızılı ekibin sağ beki Wilfried Singo, maçın 19. dakikasında yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi ve 25. dakikada Roland Sallai ile yer değiştirdi.