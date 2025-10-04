TRT1’in Trabzon’da çekimleri süren iddialı yeni dizisi “Taşacak Bu Deniz”, izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Dizinin cuma günü İstanbul’da yapılacak özel izleme etkinliği ile ilk kez seyirci karşısına çıkması planlanıyor.

Dram ve aksiyon unsurlarını bir araya getiren “Taşacak Bu Deniz”, Trabzon’un eşsiz doğası ve deniz kültürünü konu alıyor. Hikâyede, küçük bir sahil kasabasında yaşanan mücadeleler, aile bağları ve kişisel hedefler ön plana çıkarılıyor. Dizinin karakterleri ve sürükleyici olay örgüsü, izleyicilere hem duygusal hem de heyecan dolu anlar yaşatmayı hedefliyor.

TRT1 yetkilileri, dizinin ilk izleme etkinliğinde basın mensupları ve özel davetlilerin katılımıyla ekran performansının değerlendirileceğini duyurdu. İzleyiciler, dizinin tanıtım fragmanları ve sosyal medya paylaşımlarıyla da merakını artırıyor.