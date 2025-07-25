SEVGİ GÜLDOĞAN

24 Temmuz, Türkiye’nin ulusal bağımsızlığını tescilleyen Lozan Barış Antlaşması’nın 102. yıl dönümüydü. Ancak bu yılki anma, sadece geçmişe dönük bir hatırlama değil, aynı zamanda geleceğe yönelik güçlü bir çağrı niteliği taşıyordu. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından Ankara’da düzenlenen etkinlikte, “Yeniden Atatürk Cumhuriyeti” sloganı öne çıktı.

Cumhuriyet’in temel değerlerinin hatırlatıldığı buluşmada, laiklikten ulusal egemenliğe kadar birçok başlıkta ortak bir kaygı ve kararlılık dile getirildi. Türkiye’nin içinden geçtiği siyasal ve toplumsal atmosferde, Lozan’ın taşıdığı tarihsel anlam yeniden gündeme taşındı.

LOZAN RUHU ANKARA’DA YAŞATILDI

Lozan Barış Antlaşması’nın 102. yıl dönümünde, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Ahmet Taner Kışlalı Kültür Merkezi’nde düzenlenen buluşmada, “Yeniden Atatürk Cumhuriyeti” çağrısı öne çıktı.

Etkinlik öncesinde Atatürkçü Düşünce Derneği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ADD’ye bağlı 361 şube ve 44 temsilciliğin, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 14.00’te Türkiye genelinde eş zamanlı olarak, Genel Merkez tarafından hazırlanan “Lozan’ı Tartışmak Emperyalizme Hizmet Etmektir!” başlıklı basın açıklamasını kamuoyuyla paylaşacağı duyurulmuştu.

Program, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

AYBAK: “LOZAN’IN DEĞERİ BUGÜN DAHA NET GÖRÜLÜYOR”

Programda açılış konuşmasını gerçekleştiren Batıkent Şube Başkanı Kıyasi Aybak, konuşmasında programa katılım sağlayan dernek üyeleri, şube başkanları ve ADD genel sekreterini ve tüm katılımcıları selamlayarak başladı. Aybak “Lozan’ın 102. yılında bugün Lozan çok daha önemli diyoruz. Bu konuyla ilgili detaylı bilgiler vereceğiz ve şube başkanlarımız kendi görüşlerini bildirecekler .Programın akışı konusunda kısaca bilgi arz edeyim sizlere , Genel Sekreterimiz Durur Gök Bey ve Genel Başkan Yardımcısı Safa Yenice Bey’in sunumlarıyla konuyu irdeleyeceğiz .Bu arada bizim Atatürkçü Düşünce Derneği olarak Lozan’ın 102 .yılında Türkiye’nin içinde bulunduğu bu kritik dönemde Lozan’ın önemini çok daha iyi anlamamız gerektiği konusunda bir basın açıklamamız var” dedi. Ardından basın açıklamasında yer veren ADD Batıkent Şube Başkanı Aybak, Atatürk’ün “Lozan, Sevr’i yırtıp atan bir siyasi zaferdir” sözlerine atıfta bulunarak, bu antlaşmanın Türkiye Cumhuriyeti’nin tapu senedi olduğunu vurguladı. Lozan’ın sadece bir barış belgesi değil, ekonomik ve siyasal bağımsızlığın teminatı olduğunu ifade etti. Sözlerinin devamında ise Aybak, “Cumhuriyetimizin tapu senedi Lozan Anlaşması ,ülkemizin varlığını ve bağımsızlığını Dünya’ya kabul ettiren ve 16 Ocak 1699 tarihli Karlofça Anlaşması’ndan 224 yıl sonra uluslararası bir görüşme masasından başı dik kalktığımız tek anlaşmadır.Bu antlaşma ,aynı zamanda 1. Dünya Savaşı galibi İtilaf Devletlerinin muhalif devletlere dayattıkları anlaşmaların tek uygulayamayanı olan Sevr’i yırtıp atan Türk ulusal bağımsızlık savaşı zaferinin eseri olması ile de tarihe geçmiştir.Öte yandan Lozan ,geçerliliğini 102 yıldır sürdüren ve sonsuza kadar da sürdürecek olan ender uluslararası antlaşmalardan biridir.Lozan Zaferimizin bir diğer önemli yönü de İstiklal Savaşı’nda gerçekte kimlerle savaştığımızı, yenilemez bilinen İtilaf Devletlerinin ağır yenilgilerle ve Yunanistan’ın emperyalizmin maşası olarak Anadolu’ya sürüldüğünü gösterip kayda geçirmiş olmasıdır ve tabi Lozan, Osmanlı Devleti’nin 400 yıl boyunca ekonomik esarete sokup yoksullaştıran kapitülasyonlara son vermesiyle tam bağımsızlığın ancak ekonomik bağımsızlıklar sağlanabileceğini göstererek mazlum milletlere örnek olmuş bir antlaşmadır.”şeklinde açıklama yaptı.

ADD Batıkent Şubesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, ADD Genel Başkan Yardımcısı B. Safa Yenice, Genel Sekreter Durur Gök ve Ankara’daki birçok ADD şube başkanı katıldı. Katılımcılar, Lozan’ın yalnızca bir barış anlaşması değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin temel taşlarından biri olduğuna dikkat çekti.

Programda ilk sözü ADD Genel Sekreteri Durur Gök aldı. Gök, Lozan’ın sadece geçmişte kalmış bir diplomatik başarı olmadığını, günümüzde de ulusal bağımsızlık ve egemenliğin teminatı olduğunu vurguladı.

Ardından söz alan ADD Genel Başkan Yardımcısı B. Safa Yenice, “Lozan, emperyalizme karşı verilen bir onur savaşıdır. Cumhuriyetimizin kurucu değerlerini yeniden ve daha güçlü biçimde sahiplenmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Sincan Şube Başkanı Fahrettin Sami ise konuşmasında, genç kuşaklara Lozan’ın tarihsel öneminin doğru anlatılmasının gerekliliğine işaret etti. Etkinlik boyunca yapılan tüm konuşmalarda, laiklik ve bağımsızlık vurgusu öne çıktı. Etkinlik, katılımcıların ve konuşmacıların yer aldığı toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.