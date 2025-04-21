Milli güreşçi Kerem Kamal beden eğitimi öğretmenliği yaptığı okulunun önünde gerçekleştirdiği açıklamada, "Kuladayım. Öğretmenlik yaptığım okulun önündeyim şu an. Biraz heyecanlıyım öğrencilerimle öğretmenimle ilk defa oturup konuşacağız. Çok mutluyum böyle bir karşılama beklemiyordum, şaşırdım ve çok mutlu oldum. Bu görkemli karşılama için sayın kaymakamımıza, belediye başkanımıza ve okul müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Mutluluğumla mutlu olan herkese çok teşekkür ediyorum. Kula'da öğretmenlik yapıyorum. Bu sene göreve başladım ve ilk senemde Kula bana uğurlu geldi diyebilirim. Bunun yanı sıra çok uzun bir hazırlık dönemi geçirdik yaklaşık 4 aydır bu maça hazırlanıyordum. Gerek bayramda gerek özel günlerde evimde, okulumda olamadığım kamplarda olduğum günler oldu. Bunun karşılığını şampiyonluk olarak almak hem benim için hem ailem için hem de Türkiye için çok mutluluk verici. Şampiyonluk mücadelemde Ermeni rakibimle karşılaştım. Ermeni rakiple karşılaşmam da çok önemliydi. Ermeni rakibimi yenince şampiyonluğun etkisi bende çok daha büyük oldu. Özellikle Azeri kardeşlerimiz orada bana çok sahip çıktı. Finalde de 7-2 gibi bir üstünlükle altın madalya kazandım. Bütün bunları yaşadığım için çok mutluyum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA