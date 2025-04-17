Feci kaza, sabah erken saatlerde Üniversite Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Plakası henüz öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü Emin Ateş, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Bu sırada karşı yönden gelen şehir içi yolcu taşımacılığı yapan belediye otobüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, otomobilde sıkışan sürücü Emin Ateş’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ateş’in cansız bedeni, yapılan ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kazada yaralanan belediye otobüsündeki yolculardan A.O. (43), D.D. (22), B.E. (22) ve K.K. (47), olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazaya neyin sebep olduğunun netleşmesi için polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaparken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.