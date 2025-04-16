Çankaya Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için birbirinden renkli etkinliklerle dolu bir program hazırladı. İlçenin dört bir yanı bayraklarla süslenirken, konserler, bando gösterileri, sahne performansları ve çocuklara özel aktivitelerle 23 Nisan coşkusu tüm başkente yayılacak.

23 Nisan'ın Kalbi 1000 Çocuk Korosu ile Çankaya'da Atacak

Bayram kutlamaları, Ata Park’taki resmi törenle başlayacak. Ardından Kuğulu Park ve Anıtpark’ta düzenlenecek olan Muammer Sun Çocuk Korosu ve geleneksel 1000 Çocuk Korosu konserleri ile müzik dolu anlar yaşanacak. Çocuklar, gün boyunca yüz boyama, maskotlar, palyaçolar ve animasyon gösterileriyle eğlenceye doyacak.

Çankaya Belediyesi’nin 14. kez düzenleyeceği 1000 Çocuk Korosu Konseri, saat 16.30’da Anıtpark’ta Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in katılımıyla gerçekleştirilecek. Minik sanatçılar, “23 Nisan”, “İzmir Marşı” ve “10. Yıl Marşı” gibi coşkulu marşların yanı sıra halk türküleriyle de sahne alacak.

Çankaya Sokaklarında Gün Boyu Bando ve HOY-TUR Coşkusu

23 Nisan günü, Çankaya’nın birçok noktasında Bando ve HOY-TUR ekiplerinin sokak gösterileri gerçekleştirilecek. Etkinlik programı şu şekilde:

Saat 12.00 – Çankaya Belediyesi Başkanlık Binası Önü

Saat 14.00 – İsmet İnönü Parkı (Birlik Mahallesi)

Saat 14.30 – Bahçelievler 7. Cadde

Saat 16.00 – Ahlatlıbel Atatürk Parkı

Abidin Paşa Köşkü’nde Miniklere Özel Bayram Şenliği

Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi de 23 Nisan'da çocuklar için bayram eğlencesine ev sahipliği yapacak. Saat 15.00’te başlayacak etkinliklerde tahta bacak gösterileri, renkli animasyonlar, kostümlü bando ekipleri ve sahne performanslarıyla miniklerin bayram sevinci ikiye katlanacak.