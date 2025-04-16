18 yıl önce evlendikten sonra Avrupa'ya yerleşen Emine Çelik, eşinin ata mesleği olan bıçakçılık sektörüyle yakından ilgilendi. Eşinin ailesi tarafından 1876 yılından bu yana geleneksel yöntemlerle yapılan üretimi sürdürmek isteyen Çelik, 2012 yılında Türkiye'ye dönerek ilk olarak kırsal Hartlap Mahallesi'nde mini bir atölye kurdu, ardından kent merkezindeki Demirciler Çarşısı'nda imalathaneye geçti.

Geçen yıl Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansının (DOĞAKA) hibe destekleriyle bıçak fabrikası kuran girişimci kadın, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekle işlerini geliştirdi.

Çelik, geleneksel yöntemlerle günde 3 bin adet üretilen bıçakları yurt içinin yanı sıra Almanya, Amerika, Belçika, Fransa, Kanada ve İngiltere gibi 24 ülkeye satmayı başardı.

Emine Çelik, AA muhabirine, yurt dışında edindiği tecrübeyi geleneksel yöntemlerle yaptıkları üretimle birleştirdiğini, TKDK'dan aldığı destekle bıçak fabrikası kurduğunu anlattı.

Süreç içerisinde devletin kendilerini biran olsun yalnız bırakmadığını dile getiren Çelik, son olarak makine ekipman desteği için Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB) sundukları projenin de onaylandığını ve çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade etti.

Kadınların kullanımına özel tasarımlar hedefliyor

Günlük 2 bin bıçak üretimi yapan işletmede 15 kişiye istihdam sağladıklarını belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Şu anda başta Almanya, Amerika, Belçika, Fransa, Kanada ve İngiltere olmak üzere 24 ülkeye ihracat yapıyoruz. Hedefimiz 3 yıl içerisinde çalışanlarımızın sayısını 50 kişiye, üretimimizi de günlük 10 bine çıkarmak. Biz halen geleneksel yöntemlerle üretim yapıyoruz. Kahramanmaraş bıçakçılıkta Türkiye'de üçüncü sırada, el işçiliğiyle üretimde ise birinci sırada. Hartlap bıçakları coğrafi tescilli olup Kahramanmaraş'ta 15 tescilli markadan bir tanesiyiz. Amacımız, markamızı gelecek nesillere, çocuklarımıza aktarmak ve bunu daha da ileriye taşımak. Bıçak üretimi alanında sadece erkeklere değil kadınlara da yer vermek istiyorum. Çünkü kadınlar mutfakta erkeklerden daha çok zaman geçiriyor. En büyük hedefim kadınların kullanımına daha konforlu tasarımlar üretmek."

Bıçak dışında da üretim yapılıyor

"Lezzetli yemekler kaliteli bıçaklardan çıkar" sloganıyla hareket ettiklerini dile getiren Çelik, amacının kaliteli ve herkesin kullanmaktan memnun olacağı bıçaklar üretmek olduğunu söyledi.

Çelik, üretim alanlarının sadece mutfak bıçaklarıyla sınırlı kalmadığını bunun yanında tarihi filmlerde de kullanılan geleneksel çakı, kılıç, çarık ve yemeni üretimi de gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Muhabir: İzzet Mazı