Manisa’nın Yunusemre ilçesi Turgutlu kara yolunda, ortaokul öğrencilerini taşıyan iki servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 öğrenci yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Atatürk Ortaokulu öğrencilerini taşıyan Ruhi Çelik yönetimindeki 45 J 0209 plakalı servis minibüsünün, aynı okulun öğrencilerini taşıyan Tarık Bozdağ idaresindeki 45 J 0684 plakalı minibüse arkadan çarpmasıyla gerçekleşti.

İddiaya göre öndeki araç sürücüsü Bozdağ, yolda radarı fark edince ani fren yaptı. Bu sırada arkasından gelen servis minibüsü duramayarak çarptı. Kazanın geziden dönen öğrencilerle dolu minibüslerin çarpışması sonucu meydana geldiği bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı öğrenciler, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.