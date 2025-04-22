Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bitlis, Muş, Ağrı çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinde bugün gün boyunca yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Yetkililer, vatandaşları ve ilgili kurumları ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Yağış anında görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi risklerin oluşabileceğine dikkat çekilirken, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbir almaları gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji yetkilileri, güncel hava durumu bilgileri için resmi kaynakların takip edilmesi gerektiğini belirtti.