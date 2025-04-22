Ankara'nın nostalji treni diye adlandırılan 'Bombardier' treni 23 Nisan'a özel olarak raylara indirilecek. EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 'Bombardier' trenine yoğun bir talep oluştu. Bu talep üzerine EGO Genel Müdürlüğü bu nostaljik treni 23 Nisan'a özel olarak raylara indirme kararı aldı.

EGO Genel Müdürlüğü trenin saat 12:00 itibariyle Macunköy istasyonundan seferine başlayacağını ve trenin grafiti sanatçıların eserleri ile süslendiğini ifade etti. EGO tarafından yapılan tam açıklama şu şekilde; "Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine, Ankara’nın sevilen nostalji treni Bombardier, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yeniden raylara dönüyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda saat 12.00’de Macunköy İstasyonu’ndan hareket edecek olan trenimiz, Koru İstasyonu’na kadar renkli ve nostaljik bir yolculuğa çıkacak. Üstelik bu özel yolculuk öncesinde trenimiz, grafiti sanatçılarının eserleriyle güne özel yeniden hayat buldu. Bombardier, rengarenk dış tasarımıyla genç sanatçılarımızla bir yolculuk sunuyor. Tüm Ankaralıları bu nostaljik deneyimi yaşamaya davet ediyoruz."