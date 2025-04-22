Başkan Yavaş, ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, nazik ziyaretleri için büyükelçilere teşekkür ettiğini belirtti.

İsviçre, Hindistan ve Nijerya ile diplomasiyi güçlendirme adımları

Başkan Mansur Yavaş, sosyal medya platformunda ziyaretin fotoğraflarını da paylaşarak, ziyaretin Ankara için önemli bir diplomatik adım olduğunu vurguladı. Bu görüşmelerin, başkent Ankara’nın uluslararası ilişkilerini güçlendirmek ve çeşitli ülkelerle iş birliği alanlarını artırmak açısından kritik rol oynadığını belirtti.

Nazik ziyaretler için teşekkür

Yavaş, paylaşımında “İsviçre Büyükelçisi Sayın Guillaume Bertrand Scheurer, Hindistan Büyükelçisi Sayın Muktesh Pardeshi ve Nijerya Federal Cumhuriyeti Maslahatgüzarı Sayın Zayyad Habu Abdulsalam’ı belediyemizde ağırladık. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.