Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 19 Mart'tan bugüne kadar Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edeceğini duyurdu.

İnce, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla İmamoğlu'na hem geçmiş olsun dileklerini ileteceğini hem de bayramını kutlayacağını belirtti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında 19 Mart’ta tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti. Tutukluluğu kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, çeşitli siyasi parti liderleri ve sivil toplum kuruluşları da İmamoğlu’na destek ziyaretlerinde bulunmuştu.

Muharrem İnce'nin ziyareti, siyasi çevrelerde önemli bir mesaj olarak değerlendiriliyor.