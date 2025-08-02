İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin(İBB) eski başkanlarından Ali Müfit Gürtuna, Youtube'da yayınlanan Teke Tek programında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Görevi bıraktığında belediyenin borçsuz olduğunu savunan Gürtuna, sonraki dönemlerin mali tablosunun neden sorgulanmadığını sordu.

1998-2004 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Ali Müfit Gürtuna, Barış Terkoğlu'nun sunduğu Teke Tek programında geçmiş dönemlere yönelik dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

Gürtuna, “Ben belediyeyi 1,5 milyar dolar borçla devraldım ve sıfır borçla devrettim. Peki benden sonra gelenler Ekrem İmamoğlu’na belediyeyi ne kadar borçla devretti? Bunun neden sorgulaması yapılmadı?” dedi.

Bu sözleriyle Gürtuna, hem kendi dönemini hem de sonraki belediye yönetimlerini tartışmaya açtı. Gürtuna’nın açıklamaları sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Ali Müfit Gürtuna’nın bu açıklamaları, geçmiş ve mevcut İBB yönetimleri arasında sık sık gündeme gelen borç tartışmalarını yeniden alevlendirdi.