CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı “Terörsüz Türkiye” Komisyonu sonrası kamuoyunda oluşan tartışmalara sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Parti içindeki uyarılarının, ülke ve CHP sevgisinden kaynaklandığını ifade eden Özcan, Özgür Özel’e olan güvenini de açıkça dile getirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile 14 yıldır birlikte çalışıyoruz. Kendisine şahsen güveniyorum. Aksaray mitinginde de çok net konuştu. Yanlış bir karara ‘olur’ demeyeceğine ikna oldum” dedi.

Özcan, hükümete karşı açık ve cesur bir duruş sergileyen Özgür Özel’in bu tavrının gurur verici olduğunu belirtti. Ancak AKP, MHP ve DEM Partisi'nin oluşturduğu komisyondaki ittifaka güvenmediğini vurguladı.

“Referandumda olduğu gibi Erdoğan’ın ‘Atı alan Üsküdar’ı geçti’ demesinden korkuyorum” diyen Özcan, komisyondaki sürecin şeffaf ilerlemesi gerektiğini ve kamuoyunun her aşamada bilgilendirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Tanju Özcan, sürecin gerektiği noktada sonlandırılmasından da çekinilmemesi çağrısında bulundu: “Masadan kalkmamız gerektiğinde tereddüt etmeyelim!”

Paylaşımıyla hem parti yönetimine destek hem de sürece yönelik eleştirel bir uyarı gönderen Özcan’ın sözleri, kamuoyunda dikkat çekti.