Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 10. Yargı Paketi ülkenin ihtiyaç duyduğu adalet reformu olmadığını ifade etti.

"Yargının tarafsızlığına katkı sunmuyor"

Milletvekili Tanal'ın ifadeleri şöyle: "10. Yargı Paketi, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu adalet reformu değildir! Toplumda “31 Temmuz Covid Yasası” olarak bilinen ve infaz adaletini zedeleyen eşitsizlikler bu düzenlemede de giderilmemiştir. Bu paket; Yargının tarafsızlığına katkı sunmuyor, Hukukun üstünlüğünü değil, yürütmenin etkisini artırıyor, Düşünceyi, örgütlenme özgürlüğünü ve muhalif sesleri hedef alıyor. Gerçek bir yargı reformu; toplumsal talepleri esas almalı, infaz sistemindeki ayrımcılığı gidermeli, hukuk güvenliğini güçlendirmelidir. Yargı, iktidarın değil, halkın hakkını korumalıdır. Toplum vicdanını zedeleyen uygulamalarla adalet sağlanamaz." şeklinde konuştu.

10. Yargı Paketi nedir?

Yargı Paketi, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile bazı kanunlarda değişiklikler öngören bir düzenlemedir. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen bu paket, infaz sisteminde önemli reformlar içeriyor.

1. İnfaz Düzenlemeleri ve Tahliyeler

İkinci kez suç işleyen (mükerrir) hükümlüler için koşullu salıverilme imkanı getirildi. Bu düzenleme ile yaklaşık 19.800 hükümlünün tahliye edilmesi bekleniyor.

Açık cezaevine geçiş ve denetimli serbestlik uygulamaları genişletildi.

2. Cezalarda Artış

Kasten yaralama suçlarında hapis cezalarının alt sınırları artırıldı. Örneğin, basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralamalarda ceza alt sınırı 4 aydan 6 aya çıkarıldı.

Tehdit suçlarında da cezalar artırıldı; silahla veya örgütlü şekilde yapılan tehditlerde üst sınır 5 yıldan 7 yıla yükseltildi.aa.com.tr+1adalet.gov.tr+1

3. Trafik Güvenliği

Alkol veya uyuşturucu etkisi altında araç kullananlara verilen hapis cezalarının alt sınırı 3 aydan 6 aya çıkarıldı.