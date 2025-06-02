İstanbul Büyükşehir Belediye Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Marmaris'te de protestolar düzenlenmişti. Olaylar esnasında kendisine biber gazı sıkan polise "Niye sıkıyorsun lan. Belediye başkanıyım ben" Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında kamu davası açıldı.

Muğla Adliyesi önünde meydana gelen olayla ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

4 CHP’Lİ DAHA

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto sırasında yaşanan olaylara ilişkin Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile 4 kişi hakkında dava açıldı.

Soruşturma kapsamında, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında "kamu görevlisine direnme" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarından dava açıldı.

Muğla CHP Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan hakkında "kamu görevlisine direnme" ve "kamu görevlisine karşı nitelikli yaralama", Marmaris Belediyesi özel güvenlik sorumlu amiri Ahmet Cemay Kocahan, belediye basın personeli Yağız Kalakoğlu ve CHP Muğla İl Başkan Yardımcısı Mehmet Barut hakkında da "kamu görevlisine direnme" suçundan dava açıldığı kaydedildi. (AA)