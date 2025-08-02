İstanbul Kağıthane'de bir iş yerininin içerisine giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı. İş yerindeki kişinin, camı tekmeleyerek yılanın içeriye girmesini engellemeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 31 Temmuz Perşembe günü saat 13.00 sıralarında Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş yerinin önüne gelen bir yılan içeriye gireceği sırada, dükkandaki kişi cama tekme atarak kovmaya çalıştı. Ancak yılan delikten içeriye girince itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi, yılanı saklandığı yerden çıkarttı. Aparatın poşetine konulan yılan ardından iş yerinden götürüldü. Yaşananları ise çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.