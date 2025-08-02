Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı Sultan 2. Abdülhamid'in torunu Nurhan Osmanoğlu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fikir hürriyetine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Paylaşımında farklı görüşlere saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Osmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Biz kişileri değil, fikirleri konuşuruz. Hiç kimse başka birinin fikrini benimsemek zorunda değildir. Herkes edep ve adap çerçevesinde fikrini beyan etmekte hürdür.”

Açıklamasında Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında bir ayrım değil, tarihsel devamlılık olduğuna işaret eden Osmanoğlu, şu sözlerle dikkat çekti:

“Nasıl ki Osmanlı Türk’ün devletiyse, Cumhuriyet de Türk’ün Cumhuriyetidir. Türkiye Cumhuriyeti göbeğimizdir.”

Osmanoğlu'nun bu paylaşımı sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, çok sayıda kullanıcı açıklamaları “birleştirici ve sağduyulu” buldu.

Nilhan Osmanoğlu kimdir?

Nilhan Osmanoğlu, 25 Nisan 1987’de İstanbul’da doğmuştur. Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönem padişahlarından II. Abdülhamid’in 5. kuşak torunu ve Orhan Osmanoğlu’nun kızıdır. Osmanlı Hanedanı mensubu olan Nilhan Osmanoğlu, Türkiye’de kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden biridir.

Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü mezunudur. Tarih ve kültür temalı çalışmalarıyla bilinen Osmanoğlu, özellikle Osmanlı motifli ürünler başta olmak üzere çeşitli ürünlerin satıldığı bir e-ticaret platformunun kurucusudur.

Özel Hayatı ve Gündem Olan Açıklamaları

Nilhan Osmanoğlu, 22 Eylül 2012'de Mehmet Behlül Vatansever ile evlenmiştir. Bu evlilikten Hanzade isminde bir kızı ve Mehmed Vahdeddin isminde bir oğlu vardır.

2012 yılında milletvekillerine gönderdiği bir e-posta ile düğününü “dedemin sarayı” dediği Dolmabahçe Sarayı’nda yapmak istediğini belirtmesiyle dikkat çekmiştir. Ayrıca 2017 yılında, ailesinden kalan miras olduğunu iddia ederek Galatasaray Adası’nın mülkiyetini talep etmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştır.

Nilhan Osmanoğlu, sosyal medyada aktif olarak tarih, kültür, Osmanlı mirası ve güncel toplumsal konulara dair görüşlerini paylaşmaktadır.

Biz kişileri değil, fikirleri konuşuruz. Hiç kimse başka birinin fikrini benimsemek zorunda değildir. Herkes edep ve adap çerçevesinde fikrini beyan etmekte hürdür.



Nasıl ki Osmanlı Türk'ün devletiyse, Cumhuriyette Türk'ün Cumhuriyetidir.

Türkiye Cumhuriyeti göbebeğimizdir.

🇹🇷 — Nurhan Sultan OSMANOĞLU (@NurhaanSultan) August 1, 2025