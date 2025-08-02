Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu çeşitli ziyaretler ve programlar kapsamında geldiği memleketi Trabzon'da Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TTSO) gerçekleştirilen toplantıya katıldı, iş insanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, TTSO Başkanı Erkut Çelebi de yer aldı.

'175 MİLYAR LİRALIK BİR YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK'

Bakan Uraloğlu, "Memleketimde olmaktan mutluluk duyuyorum. Ortak akıl yaklaşımıyla ilimize neler yapabiliriz, aksayan taraflarımız nelerdir ve nasıl telafi edebiliriz diye bir değerlendirme yapmış olacağız. Talepler doğrultusunda neler yapabileceğimizin takipçisi olmaya gayret edeceğiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Trabzon'a yaklaşık 175 milyar liralık bir yatırım gerçekleştirdik. Kara yolu, hava yolu, denizcilik, haberleşme, raylı sistemlerle ilgili başlattığımız bir proje. 56 kilometre bölünmüş yolu 265 kilometreye çıkarmışız. Sıcak asfalt dediğimiz, bitümlü sıcak karışım kaplamayı 89 kilometreden 564 kilometreye çıkarmışız. Köprü, viyadük uzunluklarını 26,5 kilometreye, tek yol iyileştirmesini yaklaşık bin kilometre ulaştırmış. Tünel uzunluğunu da 600 kilometreden yaklaşık 64 kilometreye çıkarmış durumdayız. Doğu Karadeniz'deki ulaşım konusu, birinci derece önemli. Buranın olmazsa olmazı kara yolu çalışmalarıdır. Şehrimizi ihtiyaçlarını karşılamak adına bazı projelerimizi hayata geçirdik. Bazı projelerimizde de çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

'MODERN DÖNER KAVŞAĞI, İLK YOĞUNLUKTA TEST EDECEĞİZ'

Bakan Uraloğlu, Trabzon Şehir Hastanesi ve stadyuma hizmet edecek döner kavşakların simülasyonlarının yapıldığını belirterek, "Zigana Tüneli, 14,4 kilometre uzunluğuyla Avrupa'nın çift tüplü en uzun tüneli ve en eski Zigana geçididir. Yeni Zigana tüneli ile buradaki ulaşımı kolaylaştırmış olduk. Bunu sadece Erzurum yolu değil; İran'a, Irak'a kadar uzanan bir aksımızdır. 675 kilometrelik Karadeniz Sahil Yolu'nu hizmete açmıştık. Bugün belli zamanlarda yeterliliğini tartışır olduk. Belli bölümlerde kapasitesini doldurduğunu görüyoruz. Zigana bağlantısını sağlayan Maçka Yolu'muzda erişim kontrolü diyebileceğimiz sinyalize kavşaklarının azaltıldığı, köprülü, seviyeli kavşaklarla bağladığımız bir yol. Beşikdüzü-İskenderli-Tonya yolunu bitirdik. Trabzon Şehir Hastanesi ve stadyuma hizmet edecek, modern döner kavşak dediğimiz, Trabzon'da da benzer uygulamaları olan kavşağı ilk yoğunlukta test etmiş olacağız. Simülasyonlarını yaptık ve problem olmayacağını öngördük" dedi.

'RAYLI SİSTEM PROJESİNİ BİTİRME AŞAMASINDAYIZ'

Trabzon'da raylı sistem projesinin 2026 yılında başlamasını hedeflediklerini belirten Uraloğlu, "Belli noktalardaki trafik 100 bini geçmiş durumda, 100 bin hizmet seviyesini iyice düştüğü bir sayıdır. Türkiye'de sayılı noktalarda var. O trafikleri belli zemin kavşaklarla yönetmemiz mümkün. Onun da takipçisiyiz. İnşallah çözüm gelecek. Raylı sistem projemiz var. Proje aşamasını bitirme aşamasındayız. Akçaabat'tan başlayarak Yomra'ya kadar gidecek. 32 kilometrelik bir hat. İlk etapta, Şehir Hastanesi ve stadyum ile Havalimanı arasını ikinci etapta da Akçaabat ve Yomra'da eksik kalan kesimleri bitirmeyi düşündüğümü bir çalışmamız var. Bu sene projeyi tamamlayıp, 2026 yatırım programına sunmaya gayret ederek yapım çalışmalarına başlayalım istiyoruz. Yolcu taşımasına katkı sağlayacağı gibi modern bir şehir imajına da güçlendirecektir. Trabzon'un güneyden demir yolu bağlantısı durumu var. Karadeniz'de sırtınızı denize dönüp, yukarı baktığınızda en güzel vadinin baktığınız vadi olmasını istersiniz. Samsun'dan Sarp'a kadar bir demir yolu proje çalışmasını başlattık. Bunun ilk ayağı da Kırıkkale-Çorum arasının ihalesini yaptık. Önümüzdeki sene Çorum ve Samsun arasının ihalesini yapacağız. 2-3 sene devam edecek. İnşallah kısa zamanda hayata geçirerek bütün Karadeniz'i bağlayacağız" diye konuştu.

'YATIRIM PROJESİNE ALINMIŞ OLMASI ÇOK KIYMETLİ'

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin denize yapılan 3'üncü havalimanını da tasarladıklarını duyurarak, "Trabzon Havalimanı'nın mevcut kapasitesinin artırılması konusunda çalışmalarımız tamamlanmak üzere. 140-160'lara çıkan uçak seferleri var. Ülkemizin en yoğun havalimanlarından biri. Bazen 7'nci oluyor. Genel anlamda yakın zaman ihtiyaçlarını, dış hatlar, ek hizmet binası gibi işlerle kısa vadeli olarak çözmüş oluyoruz. Uzun vadeli olarak yatırım programına aldık. Projesini bitirdik diyebilirim. Trabzon'da mevcut havalimanının daha kuzeyinde, denize doğru Türkiye'de denize yapılan 3'üncü havalimanını tasarladık. Bütçe imkanlarını ve önceliğini de yöneterek inşallah ihalesini yapmayı planlıyoruz. Çok yakın bir zamanda değil de daha makul bir zaman diliminde olacak inşallah. Yatırım projesine alınmış olması çok kıymetli" dedi.