Burdur'da Karaçal Ali Kılcı Barajı'nda 4 metre yükseklikten beton zemine düşen Ali Demirel AFAD ekiplerince kurtarıldıBurdur merkez Karaçal Ali Kılcı Barajı kapaklarının olduğu yerde saat 03.00 sıralarında 1 kişinin beton zemine düştüğü ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Demirel olduğu belirlenen kişinin sol bacağının kırıldığı anlaşıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan vatandaş daha sonra ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Kaynak: DHA