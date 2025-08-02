Burdur'un Çeltikçi ilçesi yakınlarında buğday yüklü TIR çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Antalya- Burdur kara yolunun Çeltikçi Beli yakınlarında meydana geldi. Burdur istikametine seyir halindeki 06 PAA 43 plakalı TIR'ın motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Yangını fark eden şoför TIR'ı durdurdu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleyi çevredeki sürücüler yaparken, Çeltikçi Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı. TIR'ın çekici bölümü tamamen yanarken, kasadaki buğdayın bir kısmı yola döküldü. Yangın nedeniyle Antalya- Burdur kara yolunun Burdur istikameti yaklaşık 1 saat süreyle trafiğe kapatıldı. Soğutma çalışmalarının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. (DHA)