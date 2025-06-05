ABBAS SATIR

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 28. Yasama Yılı’nın ikinci döneminde idari kadroda önemli bir değişikliğe imza attı. 3 Haziran 2025 Salı günü TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylamayla ikinci kez Meclis Başkanı seçilen Kurtulmuş, Genel Sekreter Talip Uzun’u görevden aldı.

İDARİ YAPIDA GENİŞ DEĞİŞİKLİK

Talip Uzun, 5 Temmuz 2023 tarihinde Mehmet Ali Kumbuzoğlu’ndan devraldığı TBMM Genel Sekreterliği görevini yaklaşık iki yıl sürdürmüştü. Kurtulmuş’un, yeni dönemde idari yapıda daha geniş kapsamlı değişiklikler yapmayı planladığı belirtildi.

Bu değişikliğin, TBMM’nin yönetim kadrosunda yenilenme ve daha etkin bir işleyiş sağlama hedefiyle gerçekleştirildiği ifade ediliyor.

Numan Kurtulmuş’un önümüzdeki süreçte başka görev değişiklikleri yapabileceği de kulislerde konuşuluyor. TBMM’nin idari yapısında yapılacak yeniliklerin, yasama faaliyetlerine ve kurumun işleyişine nasıl yansıyacağı ise merakla bekleniyor.