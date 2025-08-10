Yozgat'ın Sorgun Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Sorgun Festivali (SORFEST) kapsamında rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin bir konser verdi.

Sorgun Şakir Efendi Meydanı'nda gerçekleştirilen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Alanı dolduran müzikseverler, sanatçının performansıyla birlikte coşkulu anlar yaşadı.

Işık ve ses gösterileri ile desteklenen konserde, Hayko Cepkin sevilen parçalarını seslendirdi.

Konserin ardından Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Cepkin'e, katılımcılara teşekkür ederek, festivalin ilçe kültürüne, sosyal hayatına ve tanıtımına önemli katkı sağladığını aktardı.