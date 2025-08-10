İstanbul'da dolunayın doğuşu, Galata Kulesi eşliğinde hızlandırılmış çekim tekniği ile görüntülendi.

GALATA KULESİ

Galata Kulesi, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, Haliç'in kuzeyinde yer alan ve şehrin en ikonik yapılarından biri olan tarihi bir kuledir. Tarihi boyunca birçok farklı amaçla kullanılmış olan bu kule, günümüzde bir seyir terası ve müze olarak ziyaretçilerini ağırlamaktadır.

Galata Kulesi'nin ilk olarak Bizans İmparatoru Anastasius tarafından 507-508 yıllarında inşa edildiği düşünülmektedir. O dönemde, muhtemelen bir deniz feneri olarak kullanılıyordu. Bugünkü görünümünü ise, 1348 yılında Cenevizliler tarafından yeniden inşa edildiği zaman almıştır. Cenevizliler, bu kuleye "İsa Kulesi" (Christea Turris) adını vermişlerdir. Bu yeniden yapım, kuleye daha sağlam bir yapı kazandırmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu'nun İstanbul'u fethinden sonra kule, farklı amaçlar için kullanılmaya devam etmiştir. Başlangıçta bir zindan, daha sonra bir yangın gözetleme kulesi olarak kullanılmıştır. Birçok kez yangın ve deprem gibi felaketlerden zarar görmüş, her seferinde onarılarak ayakta kalmayı başarmıştır.

Galata Kulesi, Türk havacılık tarihinin önemli figürlerinden Hezarfen Ahmed Çelebi'nin de ilham kaynağı olmuştur. Evliya Çelebi'nin Seyahatnâme'sinde anlatıldığına göre Hezarfen, 17. yüzyılda kendi yaptığı kanatlarla kuleden atlayarak Üsküdar'a uçmuştur.

Kule, 1960'larda büyük bir restorasyon geçirerek günümüzdeki modern görünümüne kavuşmuştur. 2020 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilen kule, kapsamlı bir restorasyondan geçirilmiş ve bir müze olarak hizmet vermeye başlamıştır.

Günümüzde, Galata Kulesi'nin tepesinden hem Avrupa hem de Anadolu yakasını kapsayan, İstanbul Boğazı, Haliç ve Tarihi Yarımada'yı içeren muhteşem bir panoramik manzara izlenebilir. Kule, tarihi derinliği ve eşsiz manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olmaya devam etmektedir.