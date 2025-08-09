Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite adaylarını ilgilendiren önemli bir değişikliğe gitti. Daha önce 100 bin olarak belirlenen hukuk fakültesi başarı sırası barajı, alınan kararla 125 bine çekildi.

YÖK Başkanı Erol Özvar, yaptığı açıklamada, tercih sürecinde olan öğrencilerin mağdur edilmeyeceğini vurguladı. Özvar, “Tercihini yapan öğrencilerimiz listelerini yeniden düzenleyebilecek. Hiçbir öğrencimiz bu süreçten olumsuz etkilenmeyecek” dedi.

Kararın, tercih döneminin son günlerinde gelmesi nedeniyle adayların yerleştirme planlarını gözden geçirmesi bekleniyor. Yeni barajla birlikte daha fazla öğrencinin hukuk fakültesine girme imkanı doğacak.