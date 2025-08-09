Gövde çapı 178 santimetre, tepe çapı 7,5 metre ve yüksekliği 5,5 metre olan devasa ağaç, yaşına rağmen meyve vermeye devam ediyor. Her yıl ekim ayında düzenlenen hasat döneminde zeytinler özenle toplanıyor.

Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz, ilçede 269 bin dekarlık alanda zeytin üretimi yapıldığını belirterek, bölgedeki zeytin yetiştiriciliğinin önemine dikkat çekti. Yılmaz, “Anıt ağacımız 1316 yıldır ayakta ve her yıl meyve veriyor. İlçemizde ayrıca 450, 600 ve 800 yıllık dört anıt zeytin ağacımız daha bulunuyor. Bu ağaçlar bölgenin kültürünü ve tarihini yansıtıyor” dedi.

Üretici Songül Çıraklı ise, “Ağaçlar bulunduğu bölgenin hafızasıdır ve tamamıyla bu coğrafyanın kültürünü yansıtıyor. Zeytin ağaçları ölümsüzdür, kesilmediği sürece ürün vermeye devam eder. Biz de korumaya büyük önem veriyoruz” diye konuştu.

Mut’un tarihi ve doğal mirası arasında yer alan bu anıt zeytin ağacı, bölge halkı tarafından da büyük bir sevgi ve özenle korunuyor.