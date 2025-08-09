Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK iş birliğinde geliştirilen “Market Fiyatı” mobil uygulaması, zincir marketlerdeki ürün fiyatlarını anlık olarak karşılaştırma imkânı sunuyor. Google Play ve App Store’dan indirilebilen uygulama, gıda ve temizlik ürünlerinden kişisel bakım malzemelerine kadar binlerce kalemde fiyat bilgisi veriyor.

Kullanıcılar ister ürünün adını aratarak ister barkodunu okutarak fiyat sorgulaması yapabiliyor. Uygulama, en uygun fiyatı sunan marketi de listeliyor. Ayrıca aynı hizmete marketfiyati.org.tr adresinden de ulaşılabiliyor.

Bakanlık yetkilileri, sistemin her gün güncellendiğini, böylece vatandaşın hem bütçesini koruyacağını hem de piyasa fiyatlarını daha kolay takip edebileceğini belirtiyor. Uygulamanın, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde fiyat şeffaflığını artırması hedefleniyor.