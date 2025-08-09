Bilecik’in Pazaryeri Belediyesi’nde görev yapan MHP’li meclis üyeleri Mehmet Uzun ve Selçuk Sibir, partilerinden istifa etti. Kararlarını belediye meclisinin ağustos ayı toplantısında duyuran iki üye, bağımsız olarak görevlerine devam edeceklerini açıkladı.

MHP Bilecik İl Başkanı İbrahim Bağ, yaptığı yazılı açıklamada, istifa eden üyelerin ittifak protokolüne aykırı hareket ettiklerini savundu. Bağ, her iki ismin muhalefet partileriyle birlikte hareket ettiğini, bunun da partinin duruşuna ve Cumhur İttifakı’na zarar verdiğini ileri sürdü.

Parti yönetimi, istifa eden meclis üyelerinin görevlerinden de ayrılmaları gerektiğini ifade ederken, Pazaryeri’nde belediye meclisinde oluşacak yeni dengelerin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.