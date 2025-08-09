Brezilya, dünya kahve üretiminde lider konumda bulunurken, ABD en önemli ihracat pazarlarından biri olarak öne çıkıyor. Son dönemde iklim değişikliklerinin kahve üretimini olumsuz etkilemesi ve ABD’nin yeni uygulamaları, piyasaların geleceğine dair belirsizlikleri artırdı.

Geçtiğimiz yıl kahve fiyatları, arz sıkıntıları nedeniyle tarihi zirveye ulaşsa da, ardından yaşanan üretim artışı ve alıcı çekimserliğiyle sert düşüş yaşandı. Kahvenin libre fiyatı yıl içinde 4,29 dolardan 2,77 dolara kadar geriledi. Bu yıl ise fiyatlarda yüzde 7’nin üzerinde bir düşüş görüldü.

Ole Hansen, ABD’nin getirdiği tarifelerin kahve fiyatlarını nasıl etkileyeceğini piyasaların henüz tam olarak ölçemediğini ifade etti. Hansen, ABD’de işlem gören Arabica kahve vadeli işlem sözleşmelerinin küresel fiyatlara referans oluşturduğunu ve gümrük vergilerinin Brezilya’nın dış ticaretine etkisinin henüz netleşmediğini söyledi.

Öte yandan, Brezilya’nın başka pazarlara yönelme olasılığı ve kahve ticaretinde transit yolların tercih edilmesi, maliyetleri artırabilecek riskler arasında bulunuyor. Kahve yatırımcıları ve piyasa oyuncuları, gelişmeleri yakından takip ediyor.