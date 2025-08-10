Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı bir kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Yenişehir Mahallesi Aşikar Sokak'ta yabancı uyruklu olduğu öğrenilen A.H. ile E.C. arasında bilinmeyen neden ile tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.C, yanındaki bıçak ile A.H'yi yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bilgisi öğrenildi.

Polis, şüpheliyi yakalamak için bir çalışma başlattı.